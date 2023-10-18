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  4. SON DAKİKA | Kadıköy'de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi

SON DAKİKA | Kadıköy'de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi

18.10.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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