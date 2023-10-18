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SON DAKİKA | Kadıköy'de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi
SON DAKİKA | Kadıköy'de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi
18.10.2023 08:33 |
Son Güncelleme:
18.10.2023 08:57
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Son dakika: Kadıköy Uzunçayır'da
metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...
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