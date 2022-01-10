Son Dakika: Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"

Son dakika haberine göre Kadıköy metrosunda bıçakla kadın yolcuyu tehdit eden Emrah Yılmaz, "Adliyede kadın polis beni dövdü" diyerek şikayetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre, birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın darp iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi. Kayıtlarda yaralama eyleminin gerçekleşmediği belirtildi, savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz, "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.



