SON DAKİKA | Kadirov tarafını seçti, çatışma an meselesi! Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı

Son dakika: Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı ayaklanma devam ederken, Moskova'dan karşı hamleler de gelmeye devam ediyor. Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini açıkladıktan sonra harekete geçti.

KADİROV PRİGOJİN’İ HAİNLİKLE SUÇLADI

Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov’a gönderdi. Wagner’in kontrolündeki Rostov’a hareket eden çok sayıda Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı.

ÇEÇEN BİRLİKLERİ ROSTOV'A ULAŞTI

Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov’a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov’un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.

(İHA)

