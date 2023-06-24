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Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

24.06.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Wagner kurucusu Prigojin yaptığı açıklamada Wagner kamplarının Rus ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı ve Moskova'ya gideceklerini belirtti. Dünyanın gözünün çevrildiği olayda kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı ve Erdoğan, Putin'e desteğini iletti.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken Wagner kurucusu Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia etti. Bu gelişme sonrasında Prigojin ve ona bağlı Wagner askerleri, Moskova'ya doğru harekete başladı. Wagner, Rostov kentini ele geçirirken Rusya'ya bağlı helikopterler de Wagner kontrolündeki yakıt depolarını vurmaya başladı. Zaman zaman çatışma haberleri de gelirken Moskova kuşatmaya hazırlanıyor.

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği olayda kritik bir görüşme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'in duyurduğu görüşmede "Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti" ifadesi kullanıldı.

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