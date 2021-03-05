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Son Dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini darp edip 3. kattan atladı

05.03.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini darp edip 3. kattan atladı

Son dakika haberine göre Kağıthane’de bir şahıs, 5 yaşındaki çocuğunun önünde eşini darp etti. Banyoya kendini kilitleyen kadın polisten yardım istedi. Polise av tüfeğiyle direnen adam, balkondan atlayarak intihar etti.

Olay Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak’ta bir apartmanda yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, birden çılgına döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şahıs, eşini burnuna yumruk atarak darp etti.

Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, kendisini banyoya kilitleyerek polise haber verdi.

POLİSE TÜFEKLE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi. Ancak evdeki av tüfeğini alarak polise direnen adam kapıyı açmadı. Uzun süren ikna çabaları da sonuç vermedi.

ÖFKELİ KOCA İNTİHAR ETTİ

Öfkeli koca, 3. kattaki evin mutfak balkonundan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Zanlının intiharının ardından eve giren sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. 5 yaşındaki kız çocuğu da olay yerine gelen ailenin yakınlarına teslim edildi.

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(DHA-İHA)

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