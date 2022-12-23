SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.89 kilometre altında gerçekleşti.





