SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7.89 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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