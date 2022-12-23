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  4. SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

23.12.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7.89 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.89 kilometre altında gerçekleşti.

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deprem Kahramanmaraş

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