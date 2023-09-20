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SON DAKİKA | Karabağ'da flaş gelişme! Operasyon başlamıştı, Azerbaycan'ın talebi kabul edildi: Silah bırakıyorlar...

20.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın dün Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Rus basını, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebinin kabul edildiğini duyurdu. Söz konusu haberde yarın Karabağ için kritik bir toplantının yapılacağı belirtildi.

SON DAKİKA | Karabağ'da flaş gelişme! Operasyon başlamıştı, Azerbaycan'ın talebi kabul edildi: Silah bırakıyorlar...

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın dün Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Rus basınından flaş bir iddia geldi. Yasa dışı yönetimin; Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul edildiği duyuruldu. Rus haber ajansı IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Sputnik'in Ermenistan servisi ise Karabağ'da ateşin ilan edildiğini duyurdu.

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ALİYEV TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yaptı.

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KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU

Operasyonun ilerleyen saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 60'dan fazla askeri mevzinin Azeri askerlerin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

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Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

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Karabağ Azerbaycan son dakika

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