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  4. Son dakika! Kararları Erdoğan duyurmuştu... İçişleri Bakanlığından "maske" genelgesi

Son dakika! Kararları Erdoğan duyurmuştu... İçişleri Bakanlığından "maske" genelgesi

27.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu toplantısında alınan maske kararına ilişkin genelge yayınladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararların detaylarına yer verilen genelde, 81 il valiliğine gönderildi.

Son dakika! Kararları Erdoğan duyurmuştu... İçişleri Bakanlığından "maske" genelgesi

Son dakika gelen habere göre İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun kararları ile kaldırılan "kapalı alanlardaki maske zorunluluğu"nun detaylarını duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu dün (Salı), uzun bir aradan sonra toplanmış, kritik görüşmede alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da, son Bilim Kurulu toplantısında alınan kararın detaylarına yer verdiği genelgeyi, 81 il valiliğine gönderdi.

Son dakika: Üç yılın ardından kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı! Toplu taşımada ise...Son dakika: Üç yılın ardından kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı! Toplu taşımada ise...

İçişleri'nden yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmişti.

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Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgemizle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının yazısında;

"Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.
Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir." hususları Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren;

  1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

  2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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İçişleri Bakanlığı
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