Son dakika! Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgililere göre ölü ve yaralı olduğu bildirilen kazada henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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