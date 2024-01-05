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  4. Son dakika! Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

05.01.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgililere göre ölü ve yaralı olduğu bildirilen kazada henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika! Kars'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kars'ta otobüs kazası! Sarıkamış Karakurt mevkiinde bir otobüs kontrolünü kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kars otobüs
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