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Son dakika! Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların bir bölümünün acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı tıra çarptı.

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Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. (AA)


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istanbul KASTAMONU TIR trafik kazası Tosya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çoğu şöförler seyir halinde hayatı önem taşıyan iki araç arasindaki olması gereken mesafeyi ihlal ediyor.sanki garantisi varmış gibi öndeki aracın arkasına yanasiyorlar. Ağır araç rampada vites kućultmesi halinde bile arkadan bindiriyor.
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