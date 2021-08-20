Son Dakika: Kastamonu'dan acı haber! Selde can kaybı sayısı yükseldi

AFAD, Türkiye'nin yüreğini yakan ve 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 79'a çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayıp 34 kişi ise hala aranıyor.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 79 vatandaşımız (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Kastamonu’da; 6.011 personel, 771 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı.

Sinop’ta; 3.043 personel ile 8 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 39 ambulans, 16 UMKE, 287 iş makinası, 1 bobcat, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 3 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye

Bartın’da; 1.247 personel, 95 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 155 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat



