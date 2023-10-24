Son dakika! Katar Emiri 'Artık yeter!' diyerek dünyaya mesaj verdi: İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Katar'dan Gazze'ye destek İsrail'e tepki var! Katar Emiri: "Artık yeter! İsrail’in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı" ifadelerini kullandı.





