Son dakika! Katar Emiri 'Artık yeter!' diyerek dünyaya mesaj verdi: İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

Son dakika haberi: İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ederken Katar Emiri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Emiri, dünyaya mesaj vererek 'Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı' dedi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Katar'dan Gazze'ye destek İsrail'e tepki var! Katar Emiri: "Artık yeter! İsrail’in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı" ifadelerini kullandı.
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