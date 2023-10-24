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  4. Son dakika! Katar Emiri 'Artık yeter!' diyerek dünyaya mesaj verdi: İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

Son dakika! Katar Emiri 'Artık yeter!' diyerek dünyaya mesaj verdi: İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

24.10.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ederken Katar Emiri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Emiri, dünyaya mesaj vererek 'Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı' dedi.

Son dakika! Katar Emiri 'Artık yeter!' diyerek dünyaya mesaj verdi: İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Katar'dan Gazze'ye destek İsrail'e tepki var! Katar Emiri: "Artık yeter! İsrail’in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
katar emiri

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