HABER

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kayseri'de, işçileri taşıyan servis midibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de Orhan Alp'in (39) kullandığı 38 P 1480 plakalı servis midibüsü, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile 24 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan midibüs sürücüsü Orhan Alp, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

(AA)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çektiİtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çekti
Geldiğimde kan izlerini gördümGeldiğimde kan izlerini gördüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Son dakika servis midibüsü işçi

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Geldiğimde kan izlerini gördüm

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

Hamam faciasında yeni gelişme!

Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

Gören şaştı kaldı! Balıkçıların yanına gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.