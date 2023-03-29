Son dakika: Muharrem İnce oy oranını canlı yayında açıkladı! 'En az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum'

Son dakika: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdikleri zirvenin ardından tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eski günlerden bahsettik, seçim gününü konuştuk, depremi konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibindeki değerli arkadaşlar benim konuşmadığım arkadaşlar değil. Hatta bugün sohbetimizde kendisi de söyledi, dedi sen benden çok daha önce CHP'liydin, il başkanıydın dedi. Ben bürokrattım dedi. Onlar benim eski arkadaşlarım.

Deprem bölgesi ile ilgili görüşlerimizi anlattık. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Onun ayrıntılarını anlattı. Ben de ilk günden beri deprem bölgesinde olduğumu, askerin kışladan geç çıktığını, köylerin ihmal edildiğini ve izlenimlerimi anlattım. Seçim güvenliğini konuştuk. Bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu söyledi. Sandıklar konusunda görüşlerimi paylaştım. Ağırlıklı olarak bunları konuştuk.

Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki seçimde eski hatalar olmasın diye ben de katkı yapabileceğimi söyledim. Geçmişle ilgili hesaplaşma niyetinde değilim. Önümüze bakalım. 200 bine yakın sandık var. Bu sandıklara sahip çıkalım. En önemli konu bu diye uzun uzun konuştuk.

İNCE İTTİFAKA DAVET EDİLDİ Mİ?

Hayır öyle bir konuşma ve teklif olmadı. İttifaklar iki türlü kurulur. Birincisi menfaat, ikincisi ilke ittifakları. Ben ilkelerimizi söylüyorum. Çıkışta söyledim bir kısmını. Biz asla Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Oy alacağız diye tarikatlara göz kırpamam. Laik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir. Bana öyle bir saldırıyorlar ki şu anda. Bir yandan PKK, bir yandan FETÖ'cüler, Hizbullahçılar... Onlar için de şunu söylüyorum. Ben Köroğlu gibi savaşacağım. Bunlar bana enerji veriyor, korkmuyorum da. İlkeli durduğumu biliyorum. Türkiye'yi marjinallere teslim etmemeliyiz. Türkiye'ye marjinallerin elinden kurtulmalıdır.

'10 BENZEMEZİ MASANIN ÜSTÜNE OTURTMAYALIM'

Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız. Çocuklarımızı koruyacağız. Tavizsiz bir yönetim yapacağız. Anayasa'nın ilk dört maddesini kimseye tartıştırmayız. Erdoğan'ın doğru yaptığı bir iş varsa neden reddedeyim? Bizim duruşumuz var. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen insanlarız. 21 yıllık hedefinin hiçbirini tutturamamış bir Erdoğan var. Parayla çadır satmış Kızılay başkanını bile görevden alamamış bir Erdoğan var. Erdoğan gitsin derken de akıllı iş yapalım. 10 benzemezi masanın üstüne oturtmayalım. Bunu anlatmak istiyorum. Her benzemezi masa etrafında toplarsanız, ben milletle ittifaktayım. Bunların hepsini söyledim.

İki büyük sorun var. Bir su, iki deprem. 10 yıl içinde de enerji krizi. Ben bu ülkede bilime inanmış, uzman ekiplerle çalışan biriyim. Bu insanlarla çalıştığım için öngörülerim tutuyor. İşini bilen insanlarla görev yapıyorum. Devlete olan güveni yeniden kurmalıyız. Şu anda devlet yerle bir olmuş. Hukuk devleti yapmalıyız. Yargımız adalet dağıtmalı. Hızlı, etkin, tarafsız bir yargı düzeni kurmalıyız. Liyakatı esas almalıyız. Uluslararası saygınlık olmalı.

'ADAM KAYRILMASINDAN SIKILDIK'

Sayın Kılıçdaroğlu da bu iktidardan kurtulmak istiyor, ben de. Burada aynı paydadayız. Sadece yöntemimiz farklı. O altılı masa ile yapacağına inanıyor, ben ise sahada yapılabileceğine inanıyorum. Bu konuda ayrışıyoruz. Yoksa hepimiz yalanlardan, ülkenin soyulmasından, fakirlikten, adam kayrılmasından sıkıldık. Yöntemlerimizde farklılıklar var. Medyanın tutumundan bir rahatsızlığını dile getirmedi, ama benim rahatsızlığım var.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI KAÇ?

Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum.

