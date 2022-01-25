Son Dakika: KGM'den Türkiye'de yollardaki son durumla ilgili açıklama! Hangi yollar açık? İşte kapalı yollar...

Son dakika haberi: Yoğun kar yağışı yolların durumunu ve ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar yola çıkmadan önce "Şu anda hangi yollar açık, hangi yollar kapalı?" sorunun cevabını merak ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumu açıklandı. İşte yollarda son durum ve kapalı yollar...

YOLLARDA SON DURUM NE?

Saat 20:00 itibarıyla Türkiye genelindeki yol ağlarımızda son durum KGM tarafından açıklandı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre TIR trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Seyrişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki yolları ulaşıma kapatılmıştır.

Gözeli Sivrice İl Yolu saat 20:00 itibarıyla trafiğe açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saat 20:00 itibarıyla #Türkiye genelindeki yol ağlarımızda son durum; pic.twitter.com/PzyFElHc5y — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 25, 2022



