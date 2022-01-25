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Son Dakika: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı mı? THY'den uçak seferleri açıklaması

25.01.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlarına başladığını duyurdu. "Uçuşlar başladı mı?" sorusunun yanıtı çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. İstanbul Havalimanı'nda çalışmaları yerinde denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor" diye konuştu.

Son Dakika: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı mı? THY'den uçak seferleri açıklaması

Son dakika haberi: "İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar başladı mı?" sorusunun yanıtı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY) sabah saatlerinde bir pistin açılmasıyla inişlerin başladığı İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına da başladı. Yoğun kar yağışı sonrasında dün öğleden sonra operasyonun durduğu İstanbul Havalimanı'ndan ilk kalkan uçak THY'nin TK01 sayılı New York seferi oldu. New York uçağını Miami, Huston, Londra ve Atlanta seferleri takip etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, operasyonun kademe kademe normalleştirileceğini belirterek, "Birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI MI?

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aycı, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirterek, "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" dedi.

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"YARIN ÖNCE SAATLİK 20 UÇAK KALDIRACAĞIZ"

THY, TGS ve İGA ekiplerinin seferber olduğunu kaydeden İlker Aycı şunları söyledi:
"Yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp, daha sonra saatlik 20 uçak kapasite kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz zaman operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına divert eden uçaklarımız ekiplerimiz yarın kademe kademe buraya getireceğiz. Yarın çok yoğun bir gün olacak. İnşallah yarına daha iyi başlayabilmek için bu gece tek tek kaldırdığımız uçakların yanı sıra sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabah birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz. Şehir içinden özellikle uçucu ekiplerimizi buraya getirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bunun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup, tüm yolcularımızla iletişimimizi sürdürüp, ekiplerimizle iletişimimizi sürdürüp operasyonu kademe kademe normalleştireceğiz. Biraz daha sabır istiyoruz. Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. İşimizin başındayız. Yorgunluk nedir bilmeden tüm ekiplerimiz çalışıyor. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum." (DHA)

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