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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Muharrem İnce iddiasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen kişinin Muharrem İnce olduğu iddiaları üzerine yaptığı açıklamada "Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek istiyorlar. CHP’ye karşı ciddi kumpaslar var." dedi.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Muharrem İnce iddiasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir'e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana.

"ERDOĞAN'LA HER YERDE TARTIŞMAYA HAZIRIM"

Erdoğan'la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz.

Yine belli çevreler Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini özel olarak destekliyorlar. Siz zaten itibarsız bir yayın organısınız. Sizler halkı köreltmek için görev yapıyorsunuz. İşsizlik gelmiş bela gibi duruyor. Sen bana 10 soru soracaksın, ben de sana 10 soru soracağım.

15 Temmuz şehitleri için para topladılar. Nerede bu para bilen var mı? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece bizim rahat uyumamamız lazım.

Ayrıntılar geliyor...

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince erdoğan

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