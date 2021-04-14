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  4. Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

14.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Meclis Başkanlığı'na 8'i CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da var.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı, Muherrem Erkek, Veli Ağbaba ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak hakkındaki fezlekeler de Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Hakkında fezleke düzenlenen CHP'li diğer isimler ise şunlar: İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan.

Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri için hazırlanan fezlekelerin CHP’nin hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı" broşürü olduğu biliniyor.

HDP'den ise Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında fezleke düzenlendi.

Fezleker Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Karma Komisyona gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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