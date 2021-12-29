Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den sert yanıt! "Tipik bir..."

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu...

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



DEAŞ ile mücadele adı altında hangi petrol şirketlerinin altına yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Kurumlarımız gereken değerlendirmeleri yapıyor. Terörle mücadelenin arkasında çirkin düşmanlığa karşı verdiğimiz mücadele var. Kendisi belli bir etnik gruba yaslansa bile o etnik grupla hiçbir alakaları yoktur. Bölgenin bütün halklarına herkese düşmanlar. Bu etnik gruplardan bir tanesini tutuyormuş gibi tutum içerisine girmesi daha kötü niyettir. Terörle mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Bana iletilen bir konu da Ermenistan ile olan normalleşme süreci. Cumhurbaşkanımız burada ortaya koyduğu bazı şartlar vardı. Bunlardan biri bu konuya Azerbaycan'ın sıcak bakması, ikincisi arşivlere bakarak tarihe ışık tutmak. Karşılıklı adımların atılacağı bir protokol imzalanmıştı. Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu da aykırı buldu. 2. Karabağ Savaşı ile işgalin sona ermesi ile bütün Kafkasya'da barışın sağlanması için bir mekanizmanın ortaya çıkmasıdır. Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu normalleşmeye olumlu bakmasıdır. Sayın Aliyev buna olumlu bakıyor. Bu normalleşme süreci gerçekleşirse ilk olarak İstanbul-Erivan uçuşlarının başlamasıdır. Bu ilkeler çerçevesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan tavrından vazgeçmesi gerekir. Bütün Güney Kafkasya'da barışı sağlayacak olan mekanizma gerçekleşmiş olur.

AKDENİZ'DE MÜLTECİ KRİZİ

Akdeniz Avrupa demokrasilerinin mağduru olmaya devam ediyor. O büyük lafların küçücük göçmen botlarında Akdeniz sularına gömüldüğünü görüyoruz. Göçmenleri ölümü terk etmeye teşebbüs ediyorlar. Üstelik AB adına orada görev yapan Frontex de bunun parçası oluyor. Yunanistan bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. Bu insanlık dışı muameleleri Cumhurbaşkanımız gerekli liderlere iletti. Tabi Yunanistan'ın bu zayıf insanlara karşı tavrı göç rotasını da değiştirdi. İnsanlar daha çok şartlarda kaldı. Bizim ekiplerimiz insanların hayatını kontrol altına almaya çalışıyor. Ülkemizin sahasında geri itme yoktur. Yunanistan'ın sahte belge üretmekten başka işi yok. Bu zalimane davranışı herkes izliyor.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir taarruz gerçekleştireceğine dair dünya basınında haberler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu ele aldığı görüşmeleri oldu. Arabuluculuk dahil her türlü yardımın Türkiye tarafından ortaya koyulabileceğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak benim hatırladığım kadarıyla ilk olarak 2018 yılında söyledi. Bu sene de belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiğini söylüyor. 3 yıldır ne ortaya bir belge koyuyor nede savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin genel başkanının bir sınır içerisinde konuşması lazım. Beni dinliyorlar gibisinden kurumlara doğrudan bir suç atfetmek laubaliliktir. Bu iddialar yarın bir gün şuanda kendi yaptıkları faaliyetler olarak başka bir bağlamda söylenebilir. Böylesine kötü bir kapıyı açabilir. Tipik bir fitne siyasetidir.

