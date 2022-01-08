Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: Yazıktır! Kul hakkı yiyorsun

Son dakika gelişmesi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında, "Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina da yok. İhale yapılmış gibi tutanağı tutup adama para veriyorsunuz. Bunun hesabı sorulacağına bu adamı bakan yapıyorsunuz. Belgeler var, imzası var. Getirdiniz, bakan yaptınız, ne oldu? Dokunulmazlığı oldu. Kimsenin hakkını yemek istemem." iddiasında bulundu.

"YAZIKTIR! KUL HAKKI YİYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrasında Bakan Karaismailoğlu canlı yayına telefonla bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazıktır. Kul hakkı diyorsun, helalleşmekten bahsediyorsun. Biz öğretmen bir anne babanın evladıyız. Milyonların önünde bu iftirayı atamazsınız. Bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen kendinize gelin. İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro'ya yapılmıştır, devletin kasasından kuruş çıkmamıştır. 25 yıl devlete 22 milyon Euro kira verilecektir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek olan firmaların müracaat edip, yarışma sonucu alınmıştır.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ YA!"

İşletmeci teklifini verir. Finans maliyetini hesaplayarak teklif verir. Kamu menfaati açısından en iyi teklif kim verirse kabul edilir. Genel başkan benim büyüğümdür. Aslı astarı olmayan, belgesi olmayan bir şeyi söylemesi bizi üzmüştür. Dava edilmiştir geçtiğimiz cuma günü. Hesabına verecektir. Böyle bir şey olabilir mi ya!

Bundan sonra mahkemede hesaplaşacağız. Bunlar iddiadır. Biz SSK yönetmedik. 25 yıldır İBB'nin nereden geldiği ortada. Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun."



