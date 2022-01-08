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Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

08.01.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Canlı yayında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer'in kendisi hakkında söylediği sözler sonrası Meclis Başkanı Şentop'un devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine canlı yayına bağlanarak tepki gösteren Şentop 'Siz bir oyun kurmuşsunuz, bu oyunda TBMM Başkanını katmak son derece vahim' dedi.

Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki son durumdan erken seçim konusuna, Milli Eğitim Bakanlığına alınmayışından Ekrem İmamoğlu'na birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop hakkındaki sözleri sonrası Şentop, Habertürk canlı yayınına bağlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Ben siyasi liderlerle polemiğe girmeyeceğim. Milletimizin doğru bilgilendirmesi bakımından bir açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM başkanıyım, bu sıfatımın dışında hukukçuyum. Bir milletvekilinin anayasal haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında ne yapılacağını çok iyi biliyorum.

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"SİYASİ PARTİ LİDERLERİ OYUNLAR KURABİLİR..."

Siyasetçilerin kendilerine göre senaryoları olabilir, oyunlar kurabilirler ama bu oyunlarda kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. Bir siyasi planın oyuncusu olarak TBMM Başkanını davet etmek çok vahimdir. Siyasi liderler bir strateji yürüttüğünde başarısız olunca 'Meclis başkanı bana sahip çıkmıyor' dememeli. Bunu ifade etmek istiyorum bulunduğum makam dolayısıyla başka tartışmalara girmek istemiyorum.

Bana kendisi gerçek meclis başkanı değil diyor, eğer ben gerçek meclis başkanı değilsem kendisi de gerçek siyasi parti lideri değil. Bu sözler çok vahim.

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Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop

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