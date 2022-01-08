Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki son durumdan erken seçim konusuna, Milli Eğitim Bakanlığına alınmayışından Ekrem İmamoğlu'na birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop hakkındaki sözleri sonrası Şentop, Habertürk canlı yayınına bağlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Ben siyasi liderlerle polemiğe girmeyeceğim. Milletimizin doğru bilgilendirmesi bakımından bir açıklama yapmak istiyorum. Ben TBMM başkanıyım, bu sıfatımın dışında hukukçuyum. Bir milletvekilinin anayasal haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında ne yapılacağını çok iyi biliyorum.

"SİYASİ PARTİ LİDERLERİ OYUNLAR KURABİLİR..."

Siyasetçilerin kendilerine göre senaryoları olabilir, oyunlar kurabilirler ama bu oyunlarda kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. Bir siyasi planın oyuncusu olarak TBMM Başkanını davet etmek çok vahimdir. Siyasi liderler bir strateji yürüttüğünde başarısız olunca 'Meclis başkanı bana sahip çıkmıyor' dememeli. Bunu ifade etmek istiyorum bulunduğum makam dolayısıyla başka tartışmalara girmek istemiyorum.

Bana kendisi gerçek meclis başkanı değil diyor, eğer ben gerçek meclis başkanı değilsem kendisi de gerçek siyasi parti lideri değil. Bu sözler çok vahim.



