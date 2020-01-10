HABER
  4. Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre bu sabah Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.

SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı ifade edildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."

KAYIP BALIKÇILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Olay yerinde bulunan dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Şüphe üzerine durdurulan araçta tarihi sikkeler ele geçirildiŞüphe üzerine durdurulan araçta tarihi sikkeler ele geçirildi
Millet İttifakı Kanal İstanbul’a Karşı Millet İttifakı Kanal İstanbul’a Karşı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika son dakika haberi Kilyos kilyosta batan tekne

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Sedanur Güzel cinayetinde karar açıklandı!

Diyarbakır'da vahşet! Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Diyarbakır'da vahşet! Ağaca asarak öldürdü

Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Üşümezsoy'dan açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.