HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Kırklareli'ni sel vurdu! Dereler taştı, taşkınlar oldu! Mahsur kalanlar için askerler devreye girdi

Son dakika... Kırklareli'ni sel vurdu! Dereler taştı, taşkınlar oldu! Mahsur kalanlar için askerler devreye girdi

29.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sağanak yağış, Kırklareli'nde sele neden oldu. Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde etkisini gösteren yağmurda taşkınlar olurken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. Öte yandan kurtarma çalışmalarına askeri araçlar da katıldı.

Son dakika... Kırklareli'ni sel vurdu! Dereler taştı, taşkınlar oldu! Mahsur kalanlar için askerler devreye girdi

Son dakika haberi: Trakya'yı etkisi altına alan sağanak yağış, Kırklareli'nde sel ve taşkınlara neden oldu. Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde yaşanan selü birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

EVLERİN BİRİNCİ KATI SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.

kirklarelide-saganak-dereler-tasti-mahsur-kalanlar-askeri-araclarla-kurtarildi_3970_dhaphoto6

Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti.

a7e74ed5-7c54-40dc-8e7c-d28dd30ab5c4

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi.

Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

c58a8638-547a-4d8f-8466-22ded65db8ac

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARı DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
PARTNER Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı
Bu acıya yürek dayanmaz! Arabada arka kapıyı açtı, babası fark etmediBu acıya yürek dayanmaz! Arabada arka kapıyı açtı, babası fark etmedi
Anahtar Kelimeler:
sel Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Denizlispor, Galatasaray'ı penaltılarda eledi!

Denizlispor, Galatasaray'ı penaltılarda eledi!

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Sırtında testereyle hastaneye geldi! Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Sırtında testereyle hastaneye geldi! Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

Uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.