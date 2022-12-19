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  4. SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınır hattında yakalandı

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınır hattında yakalandı

19.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, ülkeye sızmaya çalışırken Hatay sınır hattında yakalandı.

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınır hattında yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.

Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

(AA)

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