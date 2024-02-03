Son dakika: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı peş peşe operasyonlarına devam ediyor. Bu sabah yapılan duyuruda Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandığı açıklandı.
Sosyal medyada açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi’nin;
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle????
Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız...
????Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi… pic.twitter.com/PnXD9uU9nl