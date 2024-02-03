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  4. Son dakika: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

03.02.2024 08:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı peş peşe operasyonlarına devam ediyor. Bu sabah yapılan duyuruda Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandığı açıklandı.

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Sosyal medyada açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi’nin;

  • Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu,
  • Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı,
  • Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
  • Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

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Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle????

Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız...

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu kırmızı bülten
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