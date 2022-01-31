Son dakika | Konya Meram'da deprem! Isparta, Karaman ve Ankara'da da hissedildi... (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika: Konya Meram'da deprem meydana geldi. Saat 12.30'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.2; Kandilli Rasathanesi ise 4.1 ise duyurdu. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin yerin 6.99 km altında meydana geldiğini açıkladı. Konya Valiliğinden ise deprem sonrası ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | KONYA'DA DEPREM! VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Konya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Konya Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Meram ilçesinde saat 12:30 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

AFAD - SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATAHNESİ - SON DEPREMLER



