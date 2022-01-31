HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Konya Meram'da deprem! Isparta, Karaman ve Ankara'da da hissedildi... (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika | Konya Meram'da deprem! Isparta, Karaman ve Ankara'da da hissedildi... (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

31.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Konya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Meram ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı. Deprem Isparta, Karaman ve Ankara'da da hissedildi. Konya Valiliğinden deprem sonrası ilk açıklama geldi. İşte Konya'daki depremle ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Konya Meram'da deprem! Isparta, Karaman ve Ankara'da da hissedildi... (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika: Konya Meram'da deprem meydana geldi. Saat 12.30'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.2; Kandilli Rasathanesi ise 4.1 ise duyurdu. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin yerin 6.99 km altında meydana geldiğini açıkladı. Konya Valiliğinden ise deprem sonrası ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | KONYA'DA DEPREM! VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Konya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Konya Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Meram ilçesinde saat 12:30 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

konya deprem

AFAD - SON DEPREMLER

AFAD

KANDİLLİ RASATAHNESİ - SON DEPREMLER

KANDILLI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da deprem mi oldu?Konya'da deprem mi oldu?
3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü
Bursa'da görüldü, bir ilk! Bursa'da görüldü, bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem!

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.