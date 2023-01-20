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SON DAKİKA | Köpeği kürekle öldürmüşlerdi! Konya'daki vahşet için karar verildi

20.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya'da belediyeye ait barınakta köpeğin kürekle dövülerek öldürülmesi, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kan donduran vahşetle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme, olayla ilgili davada sanıklara 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İşte olayın detayları...

SON DAKİKA | Köpeği kürekle öldürmüşlerdi! Konya'daki vahşet için karar verildi

Son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak'a (28) 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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'BİR SALDIRI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

Bacak ve Çakmak hakkında 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. Ölen köpek için ‘can dostumuz’ vurgusu yapılan iddianamede, "Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

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2 SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Olayın ardından tutuklanan ve 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bugün görülen 2’nci duruşmaya ise sanıklar katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak'a 1'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı 'nitelikli hal'den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3'er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

(DHA)

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