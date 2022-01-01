HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Korkutan 'Omicron' uyarısı: Yılbaşından itibaren vakalar artacak

Son Dakika: Korkutan 'Omicron' uyarısı: Yılbaşından itibaren vakalar artacak

01.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, özellikle yılbaşını takiben ‘Omicron’ varyantının ciddi şekilde artmasının beklendiğini söyledi. Çamlı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemlerinin sıkıntıya girebileceğini de dile getirdi. ‘Omicron’ varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Çamlı, "Uzamış 4'üncü pikteyiz. Bunun belki yeni bir zirvesi olur. Bu da kaçınılmaz bir süreç olarak görülüyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Korkutan 'Omicron' uyarısı: Yılbaşından itibaren vakalar artacak

Son dakika haberine göre son dönemde tüm dünyada endişeye yol açan, Türkiye'de de yayılmaya başlayan ‘Omicron’ varyantı ile ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'dan uyarı geldi. Çamlı, özellikle yılbaşı eğlencelerinde oluşan kalabalıklara dikkat çekip, yeni varyantın yayılımının daha da artacağını belirtti.

VAKA SAYILARI DAHA DA ARTACAK

‘Omicron’ varyantının ülkede ciddi vaka artışlarına yol açtığını belirten Çamlı, "Kısa süre içinde 18 binlerden 40 binlere çıkan vaka artışı gördük. Önümüzdeki dönemde bu durumun daha da artıp, ‘Omicron'un baskın varyant olacağını, bilim insanları defalarca dile getirdi. 'Delta' varyantına göre 4 ila 6 kat fazla buluşan ‘Omicron'un, aşılara da daha fazla direnç gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada" dedi.

d7fdedcd33e1baf749e4ba4a1895d3ec

"HASTANE SİSTEMİ SIKINTIYA GİREBİLİR"

Pandemi kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Çamlı, yılbaşı sonrası ortaya çıkabilecek tehlikeli duruma da değinip, "Özellikle yılbaşını takiben ‘Omicron’ varyantı çok ciddi şekilde artacağı için vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemi ciddi şekilde sıkıntıya girebilir. Yılbaşındaki kontrolsüz kalabalıklar, fiziksel mesafe ve maske kuralına uymadan yapılan etkinlikler özellikle kapalı ortamdaki uzayan yılbaşı etkinliklerinin bulaşa etkili olacağı ortada" diye konuştu.

"UZAMIŞ DÖRDÜNCÜ PİKTEYİZ"

‘Omicron’ varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Çamlı, aşılamanın gerekliliğini vurgulayarak, "Uzamış 4'üncü pikteyiz. Bunun belki yeni bir zirvesi olur. Bu da kaçınılmaz bir süreç olarak görülüyor. Tüm dünyada ciddi kısıtlamalar hayata geçti. Eski önlemler geri getirilip, yenileri uygulanmaya başladı" dedi.

DHA

Omicron’a yakalandığınızı böyle anlayabilirsiniz! ‘Sesini duyacaksınız’Omicron’a yakalandığınızı böyle anlayabilirsiniz! ‘Sesini duyacaksınız’


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
MSB duyurdu! Kandil'e hava harekatıMSB duyurdu! Kandil'e hava harekatı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.