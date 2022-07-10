SON DAKİKA | Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu randevuları açıldı! Kimler hatırlatma dozu olabilecek? İşte ayrıntılar...

Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Hatırlatma dozu randevularında Türkiye'de kullanılan Biontech, Sinovac veya Turkovac aşısından biri seçilecek. Hatırlatma dozlarını son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yaptırabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekere hatırlatma dozlarının yapılması çağrısında bulunmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

HATIRLATMA DOZUNDA 6 AY ŞARTI

Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

HATIRLATMA DOZUNDA HANGİ AŞILAR SEÇİLEBİLECEK?

Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

İKİ HAFTADA 5 KAT ARTIŞ

Son açıklanan haftalık Kovid haritasına göre; 27 Haziran-3 temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

YENİ SALGIN ENDİŞESİ

Sonbahara doğru vaka sayılarında ciddi bir artış, yeni bir dalga yaşanabileceği endişesini paylaşan Prof. Dr. Balık, "BA.4 ve BA.5, en az BA.2 alt varyantı kadar bulaştırıcı. Fakat Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarında akciğer tutulumunun daha fazla olduğuyla ilgili veriler gelmeye başladı" dedi.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çekmişti.

Aşının önemine değinen Koca, "50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz" demişti.

