HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu randevuları açıldı! Kimler hatırlatma dozu olabilecek? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA | Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu randevuları açıldı! Kimler hatırlatma dozu olabilecek? İşte ayrıntılar...

10.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac aşısından biri seçilecekken son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde artan vakalara dikkat çekerek hatırlatma dozlarının yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu randevuları açıldı! Kimler hatırlatma dozu olabilecek? İşte ayrıntılar...

Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Hatırlatma dozu randevularında Türkiye'de kullanılan Biontech, Sinovac veya Turkovac aşısından biri seçilecek. Hatırlatma dozlarını son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yaptırabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekere hatırlatma dozlarının yapılması çağrısında bulunmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

thumbs_b_c_0d58eb4a8b4eeda43f1a62d02114ddb8

HATIRLATMA DOZUNDA 6 AY ŞARTI

Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

HATIRLATMA DOZUNDA HANGİ AŞILAR SEÇİLEBİLECEK?

Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

İKİ HAFTADA 5 KAT ARTIŞ

Son açıklanan haftalık Kovid haritasına göre; 27 Haziran-3 temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

YENİ SALGIN ENDİŞESİ

Sonbahara doğru vaka sayılarında ciddi bir artış, yeni bir dalga yaşanabileceği endişesini paylaşan Prof. Dr. Balık, "BA.4 ve BA.5, en az BA.2 alt varyantı kadar bulaştırıcı. Fakat Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarında akciğer tutulumunun daha fazla olduğuyla ilgili veriler gelmeye başladı" dedi.

Koronavirüs vakaları artışa geçti! Korkutan açıklama: Akciğerdeki tutulumu daha fazlaKoronavirüs vakaları artışa geçti! Korkutan açıklama: Akciğerdeki tutulumu daha fazla

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çekmişti.

Aşının önemine değinen Koca, "50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan yazdıkları başına dert açtı! Hapis cezasına çarptırıldıSosyal medyadan yazdıkları başına dert açtı! Hapis cezasına çarptırıldı
İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybettiİki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti
Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs koronavirüs aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni görüntüler geldi, sokaklar sular altında!

Yeni görüntüler geldi, sokaklar sular altında!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Son evrelere kadar fark edilmiyor: Kör kalabilirsiniz!

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.