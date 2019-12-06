Son dakika: KPSS 2019/6 sonuçları açıklandı! (Tercih sorgulama ekranı)

ÖSYM'nin tercih işlemlerini değerlendirdiği KPSS 2019/6 tercih sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.Adaylar, KPSS 2019/6 tercih sonuçları bilgilerini AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek. ÖSYM KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM 2 BİN 313 ADAY YERLEŞTİRİLDİ



Ortaöğretim alanında 7 bin 701, Ön Lisans alanında 43 bin 26, Lisans alanında 72 bin 924 kişinin tercih yaptığı KPSS 2019/6 tercih sürecinde tüm kontenjanlar doldu.

Ortaöğretim alanında 82, Ön Lisans alanında 326, Lisans alanındaki bin 905 kişilik kontenjana tüm adaylar yerleştirildi.

TABAN VE TABAN PUANLAR



ÖSYM, sonuç açıklamasının ardından yerleştirme yapılan bölümler için taban ve tavan puanları yayımladı.

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

