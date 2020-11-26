Son Dakika: KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 açıklandı... 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları öğrenme ekranı!ÖSYM Başkanı paylaştı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika KPSS Ön Lisans 2020 sonuçları açıklaması bekleyen adaylar, 26 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtilen 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarının bugün açıklanmasını bekliyor. Önceki yıllarda verilen tarihten birkaç gün önce açıklanan KPSS sonuçlarından dolayı beklentiye giren memur adayları KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak araştırmasına başlamıştı. Binlerce adayın gözleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelecek son dakika KPSS Önlisans paylaşıma çevrildi. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları erişime açıldı mı? HALİS AYGÜN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİK PAYLAŞTI ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün yaptığı son dakika açıklamasında KPSS Önlisans sonuçlarının açıklandığını belirtti. İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı son dakika açıklaması: Değerli adaylarımız,

25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 26, 2020 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı için sonuçları memur adayları tarafından bekleniyordu. Geçtiğimiz ay yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, iki yıllık üniversite okuyan memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıklıyor. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, ÇSYM'nin belirlediği tarihten önce KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusunu sormaya başladı. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başladı. İşte, 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarına ilişkin son ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 26 Kasım'da yani bugün erişime açılıyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ön Lisans sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. KPSS ÖN LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK? KPSSP93 ASP = (0.50 GYASP) + (0.50 GKASP) GYASP : Genel Yetenek Testi Ağırlıklı Standart Puanı GKASP : Genel Kültür Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP: Ağırlıklı Standart Puan X : ASP Dağılımının Ortalaması S : ASP dağılımının standart sapması B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP Geçtiğimiz günlerde sınava giren binlerce vatandaş KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarına göre devlet kadrolarında yer almak için yarıştı. Memur olarak çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin soru ve cevap kitapçığını paylaşmasının ardından KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır araştırmaya başladı. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS Ön Lisans puan hesaplama şu şekilde yapılıyor: KPSS'ye yeni giren adayların en çok merak ettiği soru, KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu oldu. KPSS Ön Lisans sınavında her test ayrı değerlendirilecek ve her testte yer alan cevaplarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Örneğin, Genel Kültür'de, bulunan sorulara verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri eksilerek ham puanlar bulunacak. Daha sonra bu puanların standart sapmaları ve ortalamaları alınarak, sınava giren adayın aldığı puan hesaplanacaktır.