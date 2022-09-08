SON DAKİKA | Kraliçe 2. Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Son dakika: Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili gelen haber tüm dünyada yankı uyandırdı. İngiliz medyası, Kraliçe II. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiğini yazdı. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss da yaptığı açıklamada Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili büyük endişe duyduğunu ancak güzel haberler beklediklerini söyledi.

SON DAKİKA: KRALİÇE ELIZABETH’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth’in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi.

Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği de kaydedildi.

PRENS CHARLES VE PRENS WİLLİAM YANINA GİDİYOR

Kraliçe'nin sağlık durumundaki gelişme üzerine Veliaht Prens Charles ve Prens William'ın Elizabeth'in bulunduğu İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne doğru hareket ettiği bildirildi.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI LIZ TRUSS, KRALİÇE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İki gün önce Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başbakanlık görevine resmen başlayan Liz Truss da Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili büyük endişe duyduğunu ifade etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Truss, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILAMADI

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

(AA-Reuters)

