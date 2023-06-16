SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Erdoğan ile sözleşti! Putin Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: Kremlin, Putin'in Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiği belirtildi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.
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