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  4. SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Erdoğan ile sözleşti! Putin Türkiye'ye geliyor

SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Erdoğan ile sözleşti! Putin Türkiye'ye geliyor

16.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kremlin, Putin'in Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiği belirtildi.

SON DAKİKA | Kremlin duyurdu: Erdoğan ile sözleşti! Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

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Rusya Türkiye erdoğan kremlin putin

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