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  4. Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırısıyla gündeme gelmişti! Paludan hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırısıyla gündeme gelmişti! Paludan hakkında soruşturma başlatıldı

31.01.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kur'an-ı Kerim provokasyonu sonrası dünyanın tepkisini çeken Danimarkalı siyasetçi Paludan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırısıyla gündeme gelmişti! Paludan hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, aynı provokasyonu Kopenhag'da da gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılmış ve "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.

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Kur'an-ı Kerim Rasmus Paludan saldırı

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