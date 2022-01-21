Son dakika: Kuvvetli kar yağışı geliyor! İstanbullular dikkat: Uzmanlardan peş peşe uyarı

Son dakika gelen hava durumu haberine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe yapılan uyarıların ardından mega kent bugün öğleden sonra kar yağışına "merhaba" dedi. Sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren sağanak yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Uzmanlardan da açıklamalar gelmeye devam ederken, kar yağışının bu kez daha kuvvetli ve uzun süreli olacağı belirtildi. Öte yandan etkili olması beklenen kar yağışı öncesi İstanbul'un üstüne çöken kara bulutlar, tedirgin edici görüntüler oluşturdu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

ORHAN ŞEN SAAT SAAT UYARDI

İstanbul'u bekleyen hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Meteorooji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gece yarısı tüm kentte kar yağışının etkili olacağını belirtti. Orhan Şen açıklamasında, "İstanbul'da şiddetli yağmur (saat 15.00) devam ediyor. Saat 16.00 dan sonra biraz daha şiddetlenecek. 23.00 civarı Avrupa yakasında ve Anadolu yakasının güney ilçelerinde karla karışık yağmur (KKY) ve kar başlayacak. 24.00 de tüm şehirde kar olacak.

"KAR YAĞIŞI GECE BAŞLAR"

İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan da değerlendirmelerde bulundu.

Dilek Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da sıcaklık şu an 9 derece ılık bir hava var. Dolayısıyla herkes bana soruyor. ‘Ilık bir hava var nasıl kar gelecek?’ diye. Çünkü şu anda lodos esiyor ama 15.00’den sonra karayele dönmeye başlayacak. Karayele dönünce de o soğuk havayı İstanbul’a getirecek. Öğlen 15.00’den sonra İkitelli, Çatalca, Aranavutköy, Anadolu yakasının yüksek yerleri Aydos tarafında yavaş yavaş kara dönmeye başlar. Öğleden sonraki durumu görüyorsunuz önce Edirne’de başlar haritadaki mor renkle kar, sonra tüm Bursa’nın yükseklerinde başlar. İstanbul’da önce şiddetli bir yağmur var.

Akşam ve gece kar yağışı olacak İstanbul’da, Ege’de şiddetli yağmur bugün için İzmir ve akşam saatlerinde Muğla taraflarında.

BU GECE KAR NERELERE KADAR ULAŞACAK?

Marmara'nın hemen hemen her tarafından kar yağışı var bu gece sonra Bolu’ya bu gece Ankara'ya kadar ulaşacak. Ankara bu sefer daha yoğun kar yağışı alacak çünkü lodos besler Ankara’yı o zaman daha iyi kar yağışı alır. Uşak ve Kütahya taraflarında yoğun kar olacak bu gece.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Gördüğünüz gibi mor renkle kar yağışının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Tüm iç Ege’den neredeyse Antalya’nın tüm kuzey kesimleri Fethiye’nin dağlarından itibaren Ankara’dan Samsun’a kadar ulaşacak bir kar yağışı var yarın. Akdeniz’in kıyılarında şiddetli yağmur ama tüm iç kesimlerinde de kar var. Yarın Gaziantep’in ve Güneydoğu’nun yükseklerinde olacak ama akşam saatlerinde kar yağışı ulaşacak. Mersin’in Antalya’nın iç kesimlerinde tüm Anadolu’da kar yağışı var.

İstanbul için ise şunu söyleyebilirim; Bugün öğleden sonra kısım kısım başlıyor. Akşam ve gece kar yağışı etkisini attıracak. Yarın gündüz bir ara verecek sonra akşam saatlerinde tekrar kuvvetlenecek. Pazar günü yine kısım kısım kar yağışı var. Pazartesi var hatta Salı ve Çarşamba da kar yağışı olacak. 5-6 gün boyunca aralıklı olarak hem İstanbul’da hem Anadolu genelinde hep kar yağışı var. Kestiği zamanlar olur günler olur ama hep devam edecek. Biz 6 gün sonra iyi bir kar kalınlığına ulaşmış oluruz.

5 gün boyunca kar yağacak. Yüksek yerlerde 40 santime kadar kar kalınlığının ulaşmasını bekliyoruz.

Bu soğuk hava uzun soluklu İzlanda soğuğu demişler. Literatür de öyle bir terim yok ancak çok uzun kalacağı için belki ocak ayını geçip şubat ayının ilk haftasına kadar kalacağı için böyle bir isim vermişler. Bu kadar uzun kalan soğuk hava o kadar nadir oluyor çok sık görmüyoruz bu durumu onu söyleyebilirim.



