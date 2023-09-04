Son dakika | Liderlerden ilk mesajlar geldi! Dünya bu açıklamaları takip ediyor: Erdoğan ile Putin'in görüşmesi Soçi'de başladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, tahıl koridoru krizi başta olmak üzere birçok meseleyi Putin ile değerlendirmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. Baş başa ve heyetler arası görüşme öncesi basına açık mesajlar veren iki liderin gündeminde de tahıl koridoru anlaşması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali'yle ilgili yeni adımların sinyalini verdi, iki merkez bankası görüşmesinin ardından ikili ilişkilerde yerli para birimlerinin kullanılmasına değindi.



Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Liderler kapıda bir süre sohbet etti.

PUTİN'DEN TÜRKİYE İLE NÜKLEER ENERJİ İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşme başlarken liderler basına mesajlar verdi. Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Enerji alanında da çok güçlü şekilde ilerliyoruz. Türkiye tam olarak uluslararası nükleer güç ülkeleri kulübüne girmiş vaziyette. Rusya'nın ilk nükleer sevkiyatının tamamlanmasından sonra önümüzdeki yıl da kalanının tamamlanması söz konusu olabilir. Bu alanda yeni projeler söz konusu olabilir.

Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşması görüşmelerine açığız.

Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konunun Türkiye için ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Astana formatında sürdürülmesi lazım.

ERDOĞAN: TRAKYA'DA BİR HUB OLACAK OLMASI AYRI ZENGİNLİK

Putin'in ardından sözü alan Erdoğan ise şu mesajları verdi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın geldiği bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi mutlu etmiştir.

Şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolar olmuş olması, 100 milyar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi şekilde devam ediyor. Orada 25 bine yakın istihdam olması önemli. İlk üniteyle ilgili atılan adım gayet güzel. Sinop Nükleer Enerji Santrali'yle ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve canlılık unsuru.

Türkiye-Rusya arasındaki en önemli gelişmelerden biri turizm. Rusya turizmde bizde 1 numara konumunda.

Bugün herkes tahıl koridoru meselesine bakıyor. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra basın toplantısıyla dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Aramızdaki bir diğer en önemli konu, savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Doğal gaz konusunda biz birinci derecece Rusya ile çok önemli ilişki içindeyiz. Bunu geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum.

