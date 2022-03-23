HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Londra’da su sporları merkezinde gaz sızıntısı!

Son dakika: Londra’da su sporları merkezinde gaz sızıntısı!

23.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Londra Su Sporları Merkezi'nde bir gaz sızıntısı meydana geldi. Çok sayıda insan olaydan etkilendi. Merkez, gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi. Nefes almakta güçlük çeken hastaların tedavisi devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Londra’daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı’nda, bölgenin boşaltılmasına neden olan bir "gaz salınımını" olayı meydana geldi.

Acil servisler, çok sayıda yaralının solunum güçlüğü nedeniyle tedavi edildiğini söyledi.

Merkez, gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi ve birçok kişinin nefes almada güçlük çekmesine neden oldu.

MYNET - DIŞ HABER

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

gazz

Polis ve ambulans ekipleri olay yerinde destek sağlamaya devam ediyor. Tanıklar olay yerinden yayılan sızıntının kloroform olduğunu iddia etti ancak bu bilgi henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Lütfen kordon altına alınan ve tahliye edilen bölgeden kaçının" dedi. Olayla ilgilenen acil servislerle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

2014'TE HALKA AÇILMIŞTI

Merkez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ana mekanlarından biriydi ve yüzme, dalış ve senkronize yüzme için kullanılıyordu.

Oyunlardan bu yana, mekan değiştirildi ve 2014'te halka açıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyon insan böyle yargılansın dedi! 1 milyon insan böyle yargılansın dedi!
Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldiRusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi
Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktıÜnlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı
Anahtar Kelimeler:
Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.