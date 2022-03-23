Son dakika: Londra’da su sporları merkezinde gaz sızıntısı!

Londra’daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı’nda, bölgenin boşaltılmasına neden olan bir "gaz salınımını" olayı meydana geldi.

Acil servisler, çok sayıda yaralının solunum güçlüğü nedeniyle tedavi edildiğini söyledi.

Merkez, gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi ve birçok kişinin nefes almada güçlük çekmesine neden oldu.

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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Polis ve ambulans ekipleri olay yerinde destek sağlamaya devam ediyor. Tanıklar olay yerinden yayılan sızıntının kloroform olduğunu iddia etti ancak bu bilgi henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Lütfen kordon altına alınan ve tahliye edilen bölgeden kaçının" dedi. Olayla ilgilenen acil servislerle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

2014'TE HALKA AÇILMIŞTI

Merkez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ana mekanlarından biriydi ve yüzme, dalış ve senkronize yüzme için kullanılıyordu.

Oyunlardan bu yana, mekan değiştirildi ve 2014'te halka açıldı.



