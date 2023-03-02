SON DAKİKA | Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı

Son dakika haberine göre TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar verdi.

Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız. CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı"

NE OLMUŞTU?

Geçen haftalarda Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

