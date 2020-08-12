Son dakika: Macron'dan flaş Türkiye çıkışı! Miçotakis görüşmesinin ardından...

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrası Macron’dan açıklama geldi.

Reuters'ın duyurduğu son dakika gelişmesine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştükten sonra Türkiye'nin tek taraflı petrol araştırmasını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Akdeniz'deki varlığını geçici olarak artıracağını duyurdu. Doğu Akdeniz’deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı bildirildi.

