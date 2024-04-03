HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.04.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Malatya'dan son dakika haberi! Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü de belli oldu. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.5, Kandilli ise 4.7 olarak açıkladı. Deprem Malatya'nın haricinde Elazığ'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi

Son dakika: AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Doğanşehir ilçesinde meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 13.9 olarak ölçülürken deprem saat 10.48'de oldu.

KANDİLLİ 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremi 4.7 olarak açıkladı.

Screenshot_1


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttıAçılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı
ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğuŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu
MHP'den "Oyumuz DEM'den yüksek" açıklamasıMHP'den "Oyumuz DEM'den yüksek" açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Protestolarda silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

Protestolarda silahlar meydana çıktı, asker şehre indi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.