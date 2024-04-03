SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi

Son dakika: AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Doğanşehir ilçesinde meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 13.9 olarak ölçülürken deprem saat 10.48'de oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-04-03
Saat:10:48:14 TSİ
Enlem:38.03944 N
Boylam:37.67889 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/mROYQUaIss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremi 4.7 olarak açıkladı.