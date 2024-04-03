SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem! Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi

Son dakika: AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Malatya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Doğanşehir ilçesinde meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 13.9 olarak ölçülürken deprem saat 10.48'de oldu.

KANDİLLİ 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremi 4.7 olarak açıkladı.







