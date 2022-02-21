Son dakika! Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Son dakika haberi! Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BU DEPREM UYARICI"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"

Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı pic.twitter.com/q389NwwEAz — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2022



