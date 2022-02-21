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  4. Son dakika! Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Son dakika! Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

21.02.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Son dakika haberi! Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)Son dakika: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildi (Son depremler listesi)

"BU DEPREM UYARICI"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin şunları söyledi:

"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"


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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
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deprem
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