Son dakika: Marmaray'da yolcu alımı durduruldu, seferler yapılamıyor!

Son dakika haberine göre Marmaray'da yaşanan teknik sorun nedeniyle seferler durdu. İstasyonlara yolcu alımının geçici olarak durdurulduğu öğrenilen Marmaray'da Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönünde seferler yapılamıyor.
TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yapılan anonsta "Teknik bir arıza sebebiyle trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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