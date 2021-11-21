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  4. Son dakika: Marmaray'da yolcu alımı durduruldu, seferler yapılamıyor!

Son dakika: Marmaray'da yolcu alımı durduruldu, seferler yapılamıyor!

21.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Marmaray'da yaşanan teknik sorun nedeniyle seferler durdu. İstasyonlara yolcu alımının geçici olarak durdurulduğu öğrenilen Marmaray'da Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönünde seferler yapılamıyor.

Son dakika: Marmaray'da yolcu alımı durduruldu, seferler yapılamıyor!

TCDD’ye bağlı olan Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi. Yapılan anonsta "Teknik bir arıza sebebiyle trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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