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Son dakika: Mayıs ayında yoğun kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

07.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesine mayıs ayında kar yağdı. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi. Bazı araçların yolda kalması nedeniyle geçit trafiğe kapatıldı.

Son dakika: Mayıs ayında yoğun kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Güzeldere Geçidi taşıt trafiğine kapatıldı.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır." denildi. (AA)

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Van
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