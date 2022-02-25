Son dakika: Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi’nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yaptığı son dakika açıklamasında Memleket Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.
Mehmet Ali Çelebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Israrlı uyarılarıma rağmen,
‘BEN’ değil ‘BİZ’ olamadığımızdan
Kuruluş ilkesine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden
Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından
Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden
Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan
Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.
Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum.
Görev sürem dahilinde bütün yurttaşlarımızın ve Memleket’imizin Yüce Meclis’te sesi olmaya devam edeceğim.
Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla. pic.twitter.com/LAP0nvO4kO— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) February 25, 2022