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Son dakika: Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi’nden istifa etti

25.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin kurmuş olduğu Memleket Partisi’ne geçen milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika: Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi’nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yaptığı son dakika açıklamasında Memleket Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Ali Çelebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Israrlı uyarılarıma rağmen,

  • ‘BEN’ değil ‘BİZ’ olamadığımızdan

  • Kuruluş ilkesine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden

  • Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından

  • Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden

  • Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan

  • İftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum.

Görev sürem dahilinde bütün yurttaşlarımızın ve Memleket’imizin Yüce Meclis’te sesi olmaya devam edeceğim.


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Memleket Partisi

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