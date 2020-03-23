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  4. Son dakika: Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Son dakika: Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 18:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Son dakika: Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

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