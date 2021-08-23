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  4. Son dakika: Mersin'de otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Mersin'de otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

23.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Son dakika: Mersin'de otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre; Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

33 YARALI VAR

Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
gene sabah saatleri gene muhtemelen yorgun bir şoför.
kemersizler yaralanmış kemerlılerin canı yanmış....... geçmiş olsun ...KEMER TAKALIM hala akıllamadıkmı???
ben turizm

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