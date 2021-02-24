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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (24 Şubat Çarşamba hava durumu)

24.02.2021 08:50 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (24 Şubat Çarşamba hava durumu)

24 Şubat Çarşamba günü beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Karadeniz kıyılarında Kastamonu ve sonrasında yağış bekleniyor. Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. İşte Türkiye'de bugün beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

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RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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ÇIĞ UYARISI

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 11°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 20°C
Az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA 3°C, 18°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 23°C
Az bulutlu

HATAY 5°C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 13°C
Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 10°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Az bulutlu

KONYA -1°C, 14°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 8°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

KASTAMONU -6°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -3°C, 7°C
Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu

SİİRT 0°C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sabah saatlerinde yer yer sisli, öğleden sonra hafif yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 zamanla 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 yarın öğleden sonra 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi.

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