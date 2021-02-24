Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (24 Şubat Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir. RÜZGAR Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. ÇIĞ UYARISI Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Cemre düşme tarihleri 2021: 2. cemre düştü mü, ne zaman düşer? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer? BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 2°C, 15°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu İSTANBUL 2°C, 9°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı KIRKLARELİ 3°C, 13°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu KOCAELİ 2°C, 11°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı EGE Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR -2°C, 13°C

Az bulutlu DENİZLİ 5°C, 20°C

Az bulutlu İZMİR 6°C, 18°C

Az bulutlu MANİSA 3°C, 18°C

Az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 2°C, 22°C

Az bulutlu ANTALYA 11°C, 23°C

Az bulutlu HATAY 5°C, 19°C

Az bulutlu ISPARTA 3°C, 16°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 13°C

Az bulutlu ÇANKIRI -4°C, 10°C

Az bulutlu ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Az bulutlu KONYA -1°C, 14°C

Az bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. BOLU -4°C, 8°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu DÜZCE -1°C, 13°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu KASTAMONU -6°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı ZONGULDAK 3°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu RİZE 6°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZİNCAN -3°C, 7°C

Az bulutlu ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS -7°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu VAN -8°C, 3°C

Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu GAZİANTEP 3°C, 16°C

Az bulutlu SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu