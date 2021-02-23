HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cemre düşme tarihleri 2021: 2. cemre düştü mü, ne zaman düşer? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

Cemre düşme tarihleri 2021: 2. cemre düştü mü, ne zaman düşer? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cemre düşme tarihleri 2021: 2. cemre düştü mü, ne zaman düşer? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

2021 cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Havaların ısınması ile birlikte bahar ayının başlangıcı olarak kabul edilen ilk cemre havaya düşüyor. Ardından su ve toprağa düşen cemrenin hemen sonrasında havalar daha da ısınıyor. Vatandaşlar havalar soğuyunca "cemre düştü mü, cemre düşme tarihleri 2021 nedir" sorusuna cevap aramaya başladı. İlk olarak havaya düşen cemre 19-20 Şubat arasında meydana geldi. İşte cemre düşme sırası ve 2021 cemre düşme tarihleri...

Cemre düşme tarihleri 2021 havaların soğumasıyla birlikte gündem oldu. Bahar aylarının ve havaların giderek ısınacağının müjdesini veren cemre düşmesinin ilki havaya düşecek ve ilk cemre düşmesi 19-20 Şubat arasında gerçekleşti. 1 hafta ile arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrelerin ilki havaya düşecek. İkincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Peki ama kor ateş anlamına gelen cemre düşmesi nedir, nasıl olur?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemre ne zaman düşer sorusu soğuk havalardan dolayı gündem oldu. Önce havaya sonra suya daha sonra da toprağa düşen cemre ilkbaharın gelişinin müjdesini verdiği için heyecanla bekleniyor. Arapça'da kor yani ateş anlamına gelen cemrenin halk arasında toprağa düşmesinin ardından havaların ısınmaya başladığına inanılır. 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa cemre düştükten sonra doğanın yeniden doğduğuna inanılır.

Birinci cemre düşme tarihi: 19-20 Şubat'ta havaya,

İkinci cemre düşme tarihi: 26-27 Şubat'ta suya,

Üçüncü cemre düşme tarihi: 5-6 Mart'ta toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Cemrenin düşmesi Türkiye'de yaşayan halklar tarafından coşkuyla karşılanır. Hıdırellez ve nevruz kutlamaları ile yapılan kutlamalar tüm yurtta ateşler yakılarak, oyunlar oynanarak ve eğlenceler düzenlenerek yapılır. Osmanlıda ise Divan şairleri cemre zamanlarında yetkili kişilere övgü dolu ‘cemreviye’ denilen şiirler yazmaktadır.

Anadolu'daki vatandaşların kullandığı halk takviminde yıl ikiye bölünerek ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” şeklinde yaz ve kış olmak üzere ayrılırdı. 8 Kasım'da başlayan Kasım günleri 180 gün olurken, Hızır günleri ise 6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar sürüyordu. Eski halk takviminde cemrelerin düşmesi Kasım günlerinden Hızır günlerine geçiş olarak belirtiliyordu.

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemre düşünce havaların, suyun ve toprağın ısınmasından dolayı mevsimlerin değişikliği gerçekleşmeye başlar. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Bu binayı gören bir kez daha bakıyorBu binayı gören bir kez daha bakıyor
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Bu koyunların çobanını gören gözlerine inanamıyor

Bu koyunların çobanını gören gözlerine inanamıyor

80 yaşındaki Adem Amca duygulandırdı: Arabanız kirlenmesin yavrum

80 yaşındaki Adem Amca'dan duygulandıran sözler!

Mardin'deki 'İp Bina'yı gören bir kez daha bakıyor!

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Çanakkale Boğazı'nda yunus şov!

Sahile inenler mest oldu! Boğazda yunus şov

İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

Endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

Siirt'te yılan endişesi! O köyü istila ettiler

Bir köyü istila ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.