Cemre düşme tarihleri 2021: 2. cemre düştü mü, ne zaman düşer? Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşer?

Cemre düşme tarihleri 2021 havaların soğumasıyla birlikte gündem oldu. Bahar aylarının ve havaların giderek ısınacağının müjdesini veren cemre düşmesinin ilki havaya düşecek ve ilk cemre düşmesi 19-20 Şubat arasında gerçekleşti. 1 hafta ile arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrelerin ilki havaya düşecek. İkincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Peki ama kor ateş anlamına gelen cemre düşmesi nedir, nasıl olur?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemre ne zaman düşer sorusu soğuk havalardan dolayı gündem oldu. Önce havaya sonra suya daha sonra da toprağa düşen cemre ilkbaharın gelişinin müjdesini verdiği için heyecanla bekleniyor. Arapça'da kor yani ateş anlamına gelen cemrenin halk arasında toprağa düşmesinin ardından havaların ısınmaya başladığına inanılır. 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa cemre düştükten sonra doğanın yeniden doğduğuna inanılır.

Birinci cemre düşme tarihi: 19-20 Şubat'ta havaya,

İkinci cemre düşme tarihi: 26-27 Şubat'ta suya,

Üçüncü cemre düşme tarihi: 5-6 Mart'ta toprağa düşer.