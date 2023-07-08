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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Aralarında İstanbul da var: Kuvvetli olacak

SON DAKİKA | Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Aralarında İstanbul da var: Kuvvetli olacak

08.07.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı yapılırken Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Ayrıca, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı belirtildi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı! Aralarında İstanbul da var: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için sarı, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu için turuncu uyarı verildi.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Sinop hariç) kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Rize çevreleri Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul

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