Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARA Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, K. Maraş'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur, K. Maraş'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Çok bulutlu, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sivas ve Niğde çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu,sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. BOLU °C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.